Tendances 2017 en alimentation

Le fruit national du Bangladesh attire l'attention depuis plusieurs années, notamment chez les végétariens, mais c'est sans doute cette année qu'il se fera connaître à grande échelle. Excellente source de protéine végétale, riche en potassium, en calcium et en fer, le jacquier est devenu une solution de rechange aux produits de fausse viande. Son apparence similaire au porc lorsqu'il est cuit en fait désormais une option santé et végé pour les tacos et les grillades sur le barbecue. Mieux encore, au Bangladesh et dans certaines régions de l'Asie, on cuisine le jacquier sous forme de cari, de sauté, en jus, en croustilles et même en crème glacée. Et parce qu'un seul fruit - dont le poids varie entre 10 et 100 livres - peut nourrir une famille au complet, il est vu comme une solution à la famine.

La tendance est désormais aux plats livrés à domicile. Et on ne parle pas de pizza! De plus en plus de cuisiniers ouvrent des restaurants virtuels dédiés uniquement à la livraison, tandis que certains chefs se lancent dans le prêt-à-manger sous une nouvelle enseigne, tels que David Chang avec Maple et Ando. Avec des phrases-clés telles que Ando serves food designed for delivery ou stay in, eat up, le concept rallie autant les jeunes professionnels occupés qu'une clientèle qui cherche à bien manger sans pour autant sortir de la maison. Et le prix a tout pour plaire. Au menu du Maple, on trouve par exemple un rôti d'agneau et du poulet grillé à un prix variant de 12 $US (lunch) à 15 $US (souper), livraison et service inclus.

Le zéro déchet

Certains diront que c'est une philosophie de vie et non une tendance, mais il n'en reste pas moins que 2016 a été marquée par l'ouverture de plusieurs commerces de vrac promouvant le concept du zéro déchet, comme Loco à Montréal et La Récolte à Québec. Même le géant du vrac Bulk Barn a changé son fusil d'épaule et a accepté que les consommateurs apportent leurs propres contenants plutôt que d'utiliser les sacs de plastique. Nous avons aussi observé un changement d'habitude chez les citoyens qui veulent davantage éliminer leur production de déchets et le gaspillage en général. On gardera le cap en 2017, alors que l'industrie alimentaire est de plus en plus scrutée à la loupe par les consommateurs. Après la vente de légumes moches, nous pourrions peut-être voir apparaître des «restes» provenant de restaurants sur le menu de certains cafés, comme on le voit maintenant à Londres et à Brooklyn.

La fausse viande

Pour des raisons d'écologie, de santé ou financières, de plus en plus d'Américains se tournent vers les substituts de viande, d'où une importante hausse des ventes en 2016. Et 2017 ne devrait pas être en reste alors que le cabinet de conseil Baum + Whiteman a déclaré que ce sera l'année de la fausse viande aux États-Unis. Plusieurs entreprises ont lancé sur le marché des imitations végétariennes de plats classiques, comme le hamburger, qui imitent l'odeur, le goût et même le bruit de la viande en train de griller!

De la ferme à la table

Après «de la terre à la table», voici «de la ferme à la table», un concept de plus en plus en vogue aux États-Unis, ironiquement, puisque la fausse viande gagne en popularité. L'idée est de proposer aux clients les services d'un vrai boucher artisanal qui les conseille sur la pièce de viande idéale pour ensuite la cuire et la servir devant eux. Et ne pensez pas seulement aux steaks de boeuf! On parle ici de toutes sortes de viandes, comme les queues de porc et les coeurs de poulet. L'idée est d'émerveiller les consommateurs avec une boucherie faite dans les règles de l'art et du respect animal, et qui cuisine l'animal au complet, des pièces nobles aux abats.

Le Freakshake