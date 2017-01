On a goûté: COOK IT

Peut-être que la nouvelle année vous incite à changer vos habitudes alimentaires, comme de manger plus équilibré ou de cuisiner davantage à la maison. Si tel est le cas, vous serez intéressés de connaître COOK IT, un service de livraison de repas à domicile à cuisiner le soir même.

Le concept existe depuis 2014 et est, depuis quelques mois, offert aussi sous forme d'abonnements pour ceux qui aimeraient y avoir recours plusieurs fois par semaine, à des moments précis. COOK IT a été créé pour faire gagner du temps sans pour autant délaisser l'importance de cuisiner un tant soit peu et de se réunir autour de la table. À la bonne heure!

Intriguée, j'ai testé le service et commandé la poitrine de poulet hivernale. Dans une boîte de carton faite sur mesure pour garder son contenu au froid, j'y ai trouvé tous les ingrédients pour concocter deux poitrines, ainsi qu'une salade de radicchio, de pommes et d'endives. Également dans la boîte, une feuille cartonnée expliquant en six étapes faciles comment cuisiner le repas. Simple, efficace, on aurait très bien pu y penser nous-mêmes. En effet, on aura compris que l'idée derrière COOK IT n'est pas de vous faire découvrir de nouvelles techniques culinaires, mais bien de vous faire gagner du temps, ce qui est réussi. En moins de 30 minutes, je servais le souper, non pas sans avoir eu envie d'y ajouter un petit accompagnement de riz.

Est-ce que j'ai apprécié? Oui. La formule est sympa et je vois tout le potentiel pour les familles ou les professionnels occupés. Est-ce que ce service est parfait? Non. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu mal pour la planète en voyant tous les contenants et les sacs de plastique qui enveloppaient une seule gousse d'ail, une cuillère à soupe de miel, un soupçon de vinaigre de vin rouge ou encore des croûtons. En 2017, il n'y a plus de raison de ne pas trouver des emballages décomposables ou réutilisables.

Sinon, COOK IT accomplit très bien sa mission; celui de renouer les familles autour du plaisir de cuisiner!

Infos et abonnement: cookitboutique.com