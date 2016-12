Des bouchées pour l'apéro, rapido-presto

(Québec) On a eu le temps de penser à tout, à presque tout, pour le réveillon. Mais voilà qu'il manque quelques bouchées pour sustenter tout le monde. Pas de panique! Voici des suggestions délicieuses et faciles à trouver... un 24 décembre!

Olives farcies

Un classique de l'apéro! Qu'on l'aime délicate avec une amande ou costaude avec un fromage bleu, l'olive farcie a un petit je-ne-sais-quoi d'invitant qui nous incite à replonger la main dans le bol, encore et encore! Une grande variété d'olives est disponible au William J. Walter (165, rue Saint-Joseph Est) Ouvert jusqu'à 17h le 24 décembre

Rouleaux impériaux

Le goût de la friture marié aux bulles... Il y a quelque chose d'exaltant dans tout ça! Et si on ajoutait une touche asiatique à notre tablée? Direction Laos Indochine pour les meilleurs rouleaux impériaux en ville. Un secret qui n'est plus très bien gardé! Laos Indochine (538, avenue des Oblats) Ouvert jusqu'à 17h le 24 décembre

Tourtes et charcuteries

J'ai eu l'occasion de déguster récemment quelques produits signés Première Moisson, et j'ai eu un véritable coup de coeur pour leur tourte raclette et canard confit, ainsi que pour leur mousse de foie gras de canard aux figues et cidre de glace. Deux créations fort bien réussies, savoureuses et faciles à partager. Première Moisson (625, boulevard Lebourgneuf) Ouvert le 24 décembre jusqu'à 17h