Un cocktail pour Noël

Préparer ses cocktails d'avance

«Vous préparez vos cocktails d'avance et vous les pré-embouteillez. Vous n'avez même pas besoin de shaker! Dans mon livre, je donne tous mes petits secrets... Je montre comment faire un mojito avec la dilution parfaite d'eau. Dans le fond, tu mets ton rhum, ton sirop, ton jus de lime, tu rajoutes de l'eau et tu brasses ça un peu. Tu verses dans une bouteille que tu mets au froid. Quand ça va être rendu le temps de servir, ton mojito sera déjà fait. Tu sers ça à la bouteille, comme du vin. Moi, c'est toujours ça que je fais. J'arrive dans mes partys de Noël avec mon 750 ml de mojito, mon 750 ml de negroni, c'est simple comme bonjour!»

Faire participer les plus jeunes

«Les enfants se prêtent énormément au jeu de préparer des cocktails. Dans ma famille, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare les drinks pour les adultes et après ça, on met les kids autour de la table et ils font leurs propres petits cocktails sans alcool. L'un va presser le citron, l'autre va rajouter le sirop, l'autre le jus de pêche. Chacun shake à tour de rôle, et ça devient super ludique. Les enfants aiment ça, c'est comme faire leurs premiers biscuits.»

Le cocktail: pas seulement en apéro

«Les gens s'arrêtent en mixologie parce qu'ils s'entêtent à servir ça à l'apéro. Pour moi, le moment mixologie à la maison, c'est plus un moment digestif. C'est quand tout le monde est sorti de table, se retrouve autour de l'îlot. Là, on s'amuse! On sort les limes, on sort les sirops et on fait des drinks tout le monde ensemble, comme avec les enfants, et ça devient une activité. Pis après ça, on s'en va jouer aux cartes!»

La vedette: le cidre

«La culture franco-canadienne n'a pas beaucoup de traditions par rapport aux cocktails de Noël, alors qu'il y en a un peu partout dans le monde. Les Américains ont le fameux rhum au beurre, les Anglais, surtout à Londres, vont se faire des egg nog. Au Chili, ils ont le cola de mono, un lait infusé à la cannelle et au café dans lequel ils ajoutent un rhum très fort. Ici, on a plus une tradition carnavalesque avec le caribou, mais on n'a pas une culture de Noël. Ce qu'on devrait mettre de l'avant au Québec, c'est le cidre! Et pourquoi pas le servir chaud? On prend la recette de rhum au beurre et au lieu de l'allonger avec de l'eau, on l'allonge avec du cidre chaud. Ce qui est fabuleux du rhum au beurre, c'est le réconfort absolu! C'est chaud, c'est sucré et aussi épicé. Si j'avais un cocktail à conseiller pour le temps des Fêtes, c'est celui-là. Il va plaire à tout le monde.»

Un classique: le café Bailey's

«Le café Bailey's, c'est vraiment un classique du temps des Fêtes pour moi. Pour ceux qui veulent jazzer ça, je dirais d'aller voir la recette de café irlandais que j'ai mise dans le livre, parce que ça s'approche beaucoup de notre café Bailey's, mais c'est moins sucré. Essentiellement, on prend un bon café filtre ou un espresso, du whisky irlandais - du Jameson fait l'affaire - et après ça, tout est dans la crème fouettée que vous mettez dessus. Moi, je la sucre au sirop d'érable. Prenez de la crème 35%, ajoutez du sucre en poudre, faites-vous une chantilly maison, c'est incroyable comment ça vaut la peine.»

Trois types de cocktails

«Selon moi, il y a toujours trois moments pour boire un cocktail. D'abord, vous avez des apéros. Est-ce que le mojito est un apéro? Non. C'est quoi un apéro? C'est un cocktail qui est amer et effervescent, qui va stimuler l'appétit. Puis, il y a les digestifs. Des cocktails qui sont un peu moins acides, plus forts en alcool, un peu plus sucrés parfois. Finalement, il y a toute la gamme des cocktails exotiques, rafraîchissants. Ce sont des cocktails qu'on va plus apprécier en après-midi.»

L'ultime cocktail virgin

«On dirait qu'on ne met pas autant d'amour dans les cocktails sans alcool, en général. Moi, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Je pense que pour le temps des Fêtes, vous pourriez faire un rhum au beurre sans rhum, et utiliser un moult de pomme plutôt que du cidre. L'important, c'est de toujours bien équilibrer le cocktail. C'est aussi pour ça qu'on a créé les sirops Monsieur Cocktails: on peut les utiliser pour se faire des cocktails sans alcool minute. De la grenadine à l'hibiscus dans une eau pétillante, c'est fantastique!»

La saison du chocolat chaud

«Mon enfance est teintée de chocolats chauds pendant le temps des Fêtes. J'invite les gens à le redécouvrir. On a mis sur le site de Monsieur Cocktails [monsieur-cocktail.com] une série de chocolats chauds de Noël faits avec les fondues au chocolat de Chocolats Favoris. Ce sont tous des chocolats chauds sans alcool, mais il y a toujours une option si vous voulez en ajouter. Le but, c'était de montrer une nouvelle façon d'apprécier le chocolat chaud pour les enfants.»