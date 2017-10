Alexandre Bissonnette directement à procès

(Québec) Le dossier d'Alexandre Bissonnette ira directement à procès en Cour supérieure et aucune accusation de terrorisme ne viendra s'ajouter.

Le procureur de la Couronne Me Thomas Jacques a déposé un acte d'accusation directe, un privilège de la poursuite, qui défère automatiquement le dossier à la Cour supérieure. Le dossier sera au rôle de la Cour supérieure lors du prochain terme des assises, le 11 décembre.

Il n'y aura donc pas d'enquête préliminaire. Le dossier ira immédiatement à procès. La Couronne déclare être prête dès aujourd'hui à fixer la date du procès devant jury.

En point de presse après l'audience, Me Jacques a confirmé que son acte d'accusation était désormais complet, en regard de la preuve soumise. Aucune accusation de terrorisme ne sera portée.

Les dirigeants du Centre culturel islamique ont fréquemment réclamé, et encore ce matin, de telles accusations contre celui qui a visé leur communauté.

En plus des six accusations de meurtre au premier degré et des cinq tentatives de meurtre, le ministère public a ajouté, dans son acte d'accusation directe, un douzième chef d'accusation. Alexandre Bissonnette est désormais accusé de tentative de meurtre sur les 35 fidèles qui étaient présents, le soir de la tuerie, mais n'ont pas été physiquement blessés par le tireur.

Cinq veuves présentes

Les veuves de cinq des victimes, étaient présentes pour assister au retour à la cour de celui qui est accusé d'avoir tué leurs maris à la Grande Mosquée, le 31 janvier.

Plusieurs ont pleuré silencieusement durant la courte audience, chargée d'émotions.

Saïd El-Amari, grièvement blessé, lors de la tuerie, était aussi présent, assis en première rangée dans la salle d'audience.

À l'arrivée du juge Jean-Louis Lemay de la Cour du Québec dans la salle d'audience, les avocats de Bissonnette avaient demandé quelques minutes de plus pour parler à leur client.

L'accusé de 27 ans a eu un bref regard vers la salle d'audience puis fait un sourire crispé au juge avant de s'asseoir.

Le procureur de la Couronne Me Thomas Jacques a officiellement complété la divulgation de preuve avec un ultime cd-rom.