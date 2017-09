Ugo Fredette accusé de meurtre non prémédité

L'homme de 41 ans qui a été à l'origine de la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec, il y un peu moins de deux semaines, s'est présenté le dos voûté, fixant le sol, et n'a jamais levé les yeux lors de sa première apparition en Cour, lundi, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Il a été formellement accusé du meurtre sans préméditation de son ex-conjointe, après que ses médecins l'eurent estimé apte à comparaître.

L'homme avait été hospitalisé en Ontario à la suite d'une tentative de suicide subséquente à son arrestation.

Aucune nouvelle accusation n'a été portée contre lui.

Le procureur de la Couronne au dossier a précisé qu'il devrait prendre position d'ici un mois quant à d'éventuelles accusations en lien avec la mort du septuagénaire Yvon Lacasse. Le dossier a été reporté au 31 octobre, moment où la divulgation de la preuve devrait être complétée.

Aucune accusation n'a été portée non plus en lien avec l'enlèvement du fils de six ans, qui avait été retrouvé sain et sauf après une cavale de 24 heures, bien que cette possibilité ne soit pas écartée par la Couronne.

Le juge Claude Larochelle a émis une ordonnance interdisant à l'accusé de communiquer avec une dizaine de personnes, dont son fils, des membres de la famille et des proches de son ex-conjointe et des membres de la famille et des proches d'Yvon Lacasse.

Après la découverte du corps inerte de la femme dans leur résidence de Saint-Eustache, au nord de Montréal, une alerte Amber avait été lancée pour retrouver leur enfant de six ans.

L'accusé a été arrêté près d'un village de l'Est ontarien après une chasse à l'homme qui avait duré près de 24 heures et qui a couvert un énorme territoire; Saint-Eustache et Lachute dans les Laurentides, Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, Maniwaki en Outaouais et finalement en Ontario où il a été arrêté par des agents de la Police provinciale de l'Ontario dans la région de Renfrew.

L'enfant, retrouvé dans le véhicule conduit par son père, a d'abord été confié aux soins des services sociaux de l'Ontario. Il a depuis été remis aux soins de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec.

Afin de protéger l'identité de l'enfant, La Presse canadienne omet tout détail permettant de l'identifier, notamment le nom du père et celui de la mère.