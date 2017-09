Meurtre à Saint-Eustache: l'accusé devrait obtenir son congé de l'hôpital

Après avoir tenté de s'enlever la vie, l'homme parti en cavale avec son fils de six ans la semaine dernière et accusé du meurtre de la mère de cet enfant est sur le point d'obtenir son congé de l'hôpital, a indiqué jeudi son avocat.

L'accusé a finalement été arrêté vendredi après-midi près d'un village de l'est ontarien après une chasse à l'homme qui avait duré près de 24 heures et qui a couvert un énorme territoire : Saint-Eustache et Lachute dans les Laurentides, Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, Maniwaki en Outaouais et finalement en Ontario, où il a été arrêté dans la région de Renfrew.

Témoin toujours recherché

La SQ recherche toujours un autre témoin dans cette affaire. Elle a publié un portrait-robot d'un homme dans la quarantaine qui aurait été aperçu à Rouyn-Noranda en compagnie du père et de l'enfant. L'homme recherché a les yeux bleus et les cheveux bruns et porte une barbe foncée fournie. Il mesure 1,67 mètre (5'6'') et pèse environ 100 kilos (220 livres).

NOTE : Afin de protéger l'identité de l'enfant, La Presse canadienne s'abstient de fournir tout détail permettant de l'identifier, notamment le nom du père et celui de la mère.