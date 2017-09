L'accusé du meurtre de Saint-Eustache subira une évaluation médicale

L'homme parti en cavale sur des centaines de kilomètres avec son fils de six ans la semaine dernière et accusé du meurtre de la mère de cet enfant, est toujours hospitalisé, après une tentative de suicide. Un juge de la Cour supérieure de Saint-Jérôme a donc ordonné mercredi une évaluation médicale de son aptitude à comparaître.

La procureure de la Couronne, Aryanne Guérin, a indiqué à la juge qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles l'accusé avait commencé à bouger les mains et les pieds, et avait même ouvert les yeux.

Après la découverte du corps de la femme dans sa résidence de Saint-Eustache, au nord de Montréal, une alerte Amber avait été lancée jeudi pour retrouver le bambin.

L'accusé avait été arrêté vendredi après-midi près d'un village de l'Est ontarien après une chasse à l'homme qui avait duré près de 24 heures et qui a couvert un énorme territoire; Saint-Eustache et Lachute dans les Laurentides, Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, Maniwaki en Outaouais et finalement en Ontario où il a été arrêté par des agents de la Police provinciale de l'Ontario dans la région de Renfrew.

L'enfant, retrouvé dans le véhicule conduit par son père, a d'abord été confié aux soins des services sociaux de l'Ontario. Il a depuis été remis aux soins de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec.