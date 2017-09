Alerte Amber en Alberta pour une fillette de trois ans

La petite Rocklyn Abraham pèse 35 livres et mesure 0,6 mètre.

La fillette autochtone a des cheveux noirs qui lui descendent en bas des épaules et une frange. La dernière fois qu'on l'a aperçue, elle portait des pantalons noirs, une chemise mauve à carreau, un t-shirt blanc et des bas de couleurs orange et noir.

Elle aurait été enlevée dans la réserve de Bighorne, vers 17h vendredi.

La GRC croit que l'enfant est avec sa tante de 35 ans, April Abraham, et possiblement Brian Deschamps. L'homme de 33 ans a un tatouage du nom «April» sur son cou.

Ils seraient à bord d'une camionnette blanche.

Il est recommandé de ne pas approcher les suspects et de contacter les policiers si on les aperçoit.