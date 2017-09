Alerte Amber: les recherches se déplacent vers l'Ontario

Une vaste opération policière est en cours aux quatre coins du Québec et même en Ontario pour retrouver le petit Louka Fredette, âgé de six ans.

Depuis, le père de Louka aurait effectué plusieurs déplacements, selon la SQ : un véhicule a été retrouvé à Lachute, à une trentaine de kilomètres à l'est de Saint-Eustache, puis l'homme aurait été vu dans un motel de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue jeudi soir, avant d'avoir été aperçu vendredi matin à Maniwaki, en Outaouais.

Selon les plus récentes informations de la Sûreté du Québec (SQ) transmises vendredi après-midi, l'homme pourrait se trouver en Ontario, à Napanee, une ville située à l'est de Kingston. Un véhicule d'intérêt pour la police est recherché, soit une Honda CR-V gris foncé de 2006, dont la plaque d'immatriculation est X78 BSL.

Mise à jour #AlerteAMBER : Ugo Fredette aurait été aperçu dans le village de Maniwaki entre 8h30 et 10h30 ce matin. (1/2)

Un premier véhicule signalé parce qu'il aurait été conduit par Ugo Fredette a été retrouvé dans une halte routière à Lachute, à l'est de Mirabel et de Saint-Jérôme, au cours de la nuit. La SQ a toutefois indiqué qu'il n'y avait personne dans ce véhicule, un Ford F250 blanc immatriculé FLK5965. Des expertises sont en cours sur cette camionnette.

Vendredi après-midi, la SQ a révélé que l'homme se serait ensuite servi d'un deuxième véhicule, un jeep Cherokee de couleur gris foncé qui a depuis été retrouvé abandonné. Puis elle a fait savoir qu'elle est à la recherche d'un troisième véhicule, soit un Honda CR-V gris. La police n'a pu dire s'il s'agissait de véhicules volés.

«On voit que le suspect se déplace», a commenté vendredi après-midi Mélanie Asselin de la Sûreté du Québec.

La force policière provinciale demande donc à toute la population du Québec d'être vigilante.

Les recherches policières se poursuivent donc pour retracer le jeune garçon, près de 24 heures après le signalement de sa disparition.

Parmi les unités mobilisées pour les recherches, on retrouve le service d'identité judiciaire - mandaté pour faire l'expertise du véhicule et trouver des éléments qui pourraient permettre de localiser les deux personnes recherchées - l'unité canine, l'unité d'urgence, un hélicoptère et des plongeurs, car une rivière est à proximité de l'endroit où le Ford blanc a été retrouvé, a précisé vendredi matin Ann Mathieu, sergente aux communications pour la Sûreté du Québec.

«Chaque moment est crucial. Depuis qu'il a été porté disparu, on compte chaque seconde», avait déclaré le lieutenant Jason Allard, de la SQ, lors d'un point de presse avec les médias peu avant 9h, vendredi.

«Chaque minute peut être des kilomètres de plus», a insisté le lieutenant.

Mère de Louka retrouvée morte

La mère de Louka, une femme âgée de 41 ans, a été retrouvée morte dans une résidence du boulevard Antoine-Séguin, à Saint-Eustache.

Il s'agit de Véronique Barbe, une mère de quatre enfants, dont trois nés avant son union avec le père de Louka.

«On sait qu'il y a possiblement un lien entre ces deux événements-là», a déclaré M. Allard au sujet de la disparition du garçon et du décès de la femme, soulignant toutefois que les efforts d'enquête sont concentrés pour le moment à tenter de retracer le petit Louka.

La SQ avait originellement indiqué qu'une caméra de surveillance du magasin Walmart de Saint-Eustache avait capté jeudi soir une image de M. Fredette et de son fils. Mais vendredi, la police a rectifié cette information après une analyse plus détaillée des images.

La SQ ne sait pas si M. Fredette est armé, ni s'il est toujours avec son fils vendredi.

Ugo Fredette mesure 1,79 mètre. Il a déjà travaillé sur le documentaire signé par Stéphan Parent à propos de l'enlèvement de la petite Cédrika Provencher.

Selon une amie d'Ugo Fredette, Roxanne Beaucage, il est un homme très poli, enjoué et toujours de bonne humeur.

«Je suis assommée», a répété la femme lors d'une entrevue téléphonique.

«Je ne comprends vraiment pas, a laissé tomber la femme qui connaît Ugo Fredette depuis 10 ans, et qui se dit attristée et surprise de la situation. Elle n'a rien à dire de négatif sur lui. «Son garçon était la prunelle de ses yeux.»

Mais cet été, elle a dit l'avoir trouvé «un peu déprimé». Il n'avait pas de travail et se cherchait un emploi, a-t-elle relaté.

Mme Beaucage a dit ne pas savoir si sa relation avec la mère de son fils était orageuse.

Le grand-père de Cédrika lance un appel

Henri Provencher, le grand-père de la fillette et président de la Fondation Cédrika Provencher, l'a directement interpellé sur les réseaux sociaux. Il l'a invité sur Facebook à faire appel «à son coeur de père», en l'invitant à remettre son enfant aux policiers «sans plus tarder».

«Je pense le connaître un petit peu et je sais que c'est un bonhomme qui a beaucoup de coeur. Alors, je dis: Ugo, prends le temps de réfléchir puis mets ton jeune en sécurité parce qu'un enfant, ça ne mérite pas d'avoir les problèmes des grands», a-t-il lancé en entrevue.

Depuis que l'alerte Amber existe au Québec, tous les enfants ont été retrouvés sains et saufs dans les heures qui ont suivi le signalement de leur disparition, a insisté Pina Arcamone, directrice générale d'Enfants-Retour Québec.

Et cela, en partie grâce aux gens qui sont aux aguets et qui transmettent de l'information à la police, souligne-t-elle.

Les policiers demandent d'ailleurs à quiconque détenant des informations pertinentes de communiquer avec eux en composant le 911.