Faits divers express

ers 10h30, les policiers ont reçu un appel pour une fenêtre de voiture fracassée à la gare d'autocars de Sainte-Foy, au 3001, boulevard Quatre-Bourgeois. Ils localisent rapidement le suspect et fouillent son sac d'épicerie. À l'intérieur, ils trouvent des emballages destinés à être insérés dans des cavités humaines contenant 76 comprimés d'oxycontin, 3,4 grammes de haschich, 24 comprimés de méthamphétamine et 72,7 grammes de cannabis.

Le suspect est un homme âgé entre 25 et 30 ans, mesurant environ 1,83 m et pesant 82 kg. Il a les cheveux bruns, une barbe et porte des boucles d'oreille.

Cinq vélos haut de gamme, dont la valeur combinée s'élève à plus de 40 000 $, ont été dérobés entre le 20 et 27 août dernier, à Québec et à Saint-Augustin. Ces vols présentent plusieurs similitudes, si bien que la police de Québec pense avoir affaire au même suspect.

La vidéo d'une caméra de surveillance peut être visionnée sur le site Web du Service de police de la Ville de Québec. Toute information peut être transmise à la police en appelant le le 418-641-AGIR (2447).

