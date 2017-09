Accident ayant coûté la vie à Jessy Drolet: des antécédents médicaux en cause?

Le 7 août 2014, Jessy Drolet a subi un accident qui lui a causé des blessures aux jambes. La défense se demande si ces blessures n'auraient pas pu, un an plus tard, nuire à la conduite, aux réflexes ou à la capacité de freinage de Jessy Drolet.

Me Jean-François Bertrand a donc plaidé hier que, pour fournir une défense pleine et entière à sa cliente, il a besoin des antécédents médicaux de la victime.

Pour une première fois au Canada, selon la défense, un logiciel de réalité virtuelle sera utilisé au procès d'Isabelle Morin pour reconstituer la collision mortelle de l'autoroute Laurentienne.

Un kilomètre et demi de route, avec tous les arbres, panneaux et autres éléments visuels a été numérisé.

Grâce à un logiciel, l'expert Jean Grandbois va créer une sorte «de jeu vidéo», explique l'avocat Me Jean-François Bertrand. «Grâce aux calculs mathématiques et physiques, on va voir tout ce que ma cliente voyait et tout ce que le motocyliste voyait», indique l'avocat.

Malheureusement, le logiciel américain donne des misères à l'expert, qui doit attendre le soutien technique du fournisseur, basé à Orlando en Floride, pour corriger les carences.

Et comme la reconstitution de la défense n'a pu être faite qu'en juillet, après avoir envoyé une mise en demeure au ministère des Transports, l'ingénieur va manquer de temps pour produire son expertise.

La défense a donc demandé et obtenu une remise pour que le procès de 10 jours, prévu à la fin novembre, se tienne plutôt ce printemps.