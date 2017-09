Arrêté avec un sac d'épicerie rempli de drogue destinée à des détenus

Vers 22h30, les policiers reçoivent un appel pour une fenêtre de voiture fracassée à la gare d'autocars de Sainte-Foy, au 3001, boulevard Quatre-Bourgeois. Ils trouvent rapidement le suspect et fouillent son sac d'épicerie. À l'intérieur, ils trouvent des emballages destinés à être insérés dans des cavités humaines et contenant 76 comprimés d'oxycontin, 3,4 grammes haschich, 24 comprimés de méthamphétamine et 72,7 grammes de cannabis.

L'homme est détenu et comparaîtra jeudi matin au palais de justice de Québec.