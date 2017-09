L'avocat de Gastem condamne la précipitation des élus

Gilles Gagné

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil

(New Carlisle) Au jour 7 du procès de Gastem contre Ristigouche-sud-est, l'avocat de la firme, Daniel Kochenberger, a soutenu que la municipalité et le comité de citoyens avaient agi dans la précipitation, en février et mars 2013, dans l'adoption d'un règlement protégeant l'eau potable des résidents de la communauté.