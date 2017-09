Témoins de Jéhovah: fini, le porte-à-porte avec maman

(Québec) Un père de famille de la Montérégie a eu gain de cause contre son ex-femme, membre des Témoins de Jéhovah, alors que la Cour d'appel a confirmé que celle-ci ne pourrait plus amener leurs filles de 9 et 12 ans faire du porte-à-porte avec elle.

La mère des deux jeunes filles, âgée de 41 ans, contestait un jugement rendu par la juge Sophie Picard de la Cour supérieure le 11 novembre. Ce jugement donnait raison à Jacques (nom fictif), le père de famille qui a la garde partagée des deux préadolescentes.

La juge de première instance avait ainsi rendu des ordonnances pour que les filles ne fassent plus de porte-à-porte pour tenter de convertir les gens et qu'elles ne participent plus aux rencontres à la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah les soirs de semaine précédant une journée d'école.

La mère, représentée par deux avocats de la congrégation, Me Sylvain Deschênes et Me Jayden McEwan, reprochait à la juge Picard d'avoir fondé ces ordonnances sur de simples opinions et de ne pas faire preuve de neutralité religieuse.

Les juges Nicholas Kasirer, Martin Vauclair et Marie-Josée Hogue de la Cour d'appel n'étaient cependant pas d'accord avec cette analyse.

«L'appelante ne démontre pas que la juge a rendu les ordonnances pour un motif étranger à l'intérêt des enfants. Que la preuve ait placé la juge devant des tensions palpables et déraisonnables découlant d'un désaccord sur les pratiques religieuses ne signifie pas qu'elle-même ait sombré dans un raisonnement inapproprié et illégal», ont déclaré les juges dans leur décision rendue en juin.

Intérêt des enfants

Au contraire, les juges estiment que la juge Picard a justement tenu compte de l'intérêt des enfants. «La preuve montre un investissement considérable de temps de la part de la mère dans la pratique de sa religion et une bonne partie de cette implication est faite avec les enfants. [...] Pour elle, la religion prend le dessus sur tout, incluant l'intérêt de ses enfants», écrivent-ils.

Les juges précisent également que malgré les craintes personnelles du père envers les Témoins de Jéhovah et leurs pratiques religieuses, la juge Picard n'avait pas interdit la participation des enfants à cette religion et qu'elle balisait plutôt l'investissement de temps en fonction de l'intérêt des enfants.

La mère n'avait d'ailleurs pas respecté une décision judiciaire dont l'esprit était d'éviter aux enfants de participer à des réunions religieuses les soirs précédant un jour d'école, soit le jeudi soir, en modifiant la journée de la réunion au mardi, un autre jour d'école.

La juge de première instance avait noté la fatigue des deux jeunes filles, rapportée par leur père, lorsqu'elles étaient amenées à ces réunions les soirs de jours d'école, indiquant que la récurrence de telles activités était contraire à leur meilleur intérêt.

Porte-à-porte

Alors que la mère prétendait que les filles étaient heureuses de faire du porte-à-porte, le père témoignait en disant qu'elles ne s'ennuyaient pas de cette activité les journées où il avait leur garde.

La Cour d'appel a aussi noté que la pratique du porte-à-porte n'était pas aussi encadrée que la mère le prétendait. L'une des filles a d'ailleurs raconté avoir fait du porte-à-porte seule et qu'un inconnu l'aurait alors amenée au sous-sol de sa maison pour lui montrer des lézards.

«Les conclusions de la juge trouvent appui dans la preuve qui était contradictoire sur la question du meilleur intérêt des enfants. La juge ne donne raison ni au père ni à la mère, mais tranche en fonction de la preuve et des critères applicables», concluent les juges Kasirer, Vauclair et Hogue.