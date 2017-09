La Commission Chamberland a démontré de «graves lacunes», disent des médias

La preuve entendue par la Commission d'enquête sur les sources journalistiques a démontré «de graves lacunes» quant aux policiers et aux mandats judiciaires qui avaient été octroyés dans ce contexte, ont soutenu mercredi plusieurs médias.

Et ces lacunes doivent être corrigées par plusieurs moyens, dont des modifications au Code criminel, a plaidé Me Christian Leblanc, au nom de Radio-Canada, La Presse, Cogeco, Bell, Groupe Capitales Média et PostMedia.

Me Leblanc a aussi proposé que ce soit le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) et non les affaires internes des services de police, qui traite désormais des enquêtes internes de nature criminelle touchant le coulage d'informations.

Juges

Avant ces médias, les juges de paix magistrats - ceux qui analysent les demandes d'autorisation judiciaire présentées par les policiers dans le cadre de leur enquête - ont tenu à défendre leur réputation.

Il serait injuste de prétendre que les demandes d'autorisation présentées par les policiers sont acceptées de façon automatique, a notamment affirmé Me Marie Cossette, qui a présenté le mémoire de la Cour du Québec et de la Conférence des juges de paix magistrats devant la commission.

Ces juges ont la compétence et l'impartialité requises pour bien faire leur travail, a martelé Me Cossette. De plus, ils bénéficient d'une certaine discrétion judiciaire, a-t-elle rappelé.

Me Cossette en a pris pour preuve le fait qu'aucun mandat qui avait été lancé dans ce contexte n'avait été cassé en appel, peu importe l'instance de laquelle provenait le juge autorisateur.

Reproches «choquants»

La procureure a aussi jugé «choquants» les reproches de trop grande proximité entre les juges de paix magistrats et les policiers, comme l'ont soutenu certains intervenants devant la Commission Chamberland cette semaine.

Elle a rappelé que ces juges de paix magistrats prêtent un serment d'impartialité.