Un procès d'au moins 4 mois pour Nathalie Normandeau

Ramenés malgré eux devant la Cour du Québec, les procureurs de l'UPAC se sont dits prêts à tenir le procès. «Le plus tôt pour le poursuivant sera le mieux», a indiqué mardi matin au tribunal Me Claude Dussault.

La poursuite a demandé qu'un juge soit affecté au colossal dossier pour en accélérer la gestion.

Nathalie Normandeau, son ex-chef de cabinet Bruno Lortie, Marc-Yvan Côté, l'ex-maire de Gaspé François Roussy, deux ex-dirigeants de Roche Mario W. Martel et France Michaud sont accusés de fraude, complot, abus de confiance et corruption de fonctionnaires sur une période de 12 ans.

Le juge coordonnateur Jean-Louis Lemay a fixé une conférence de gestion le 19 septembre.

Les accusés devront être présents à cette date.

En sortant de la salle d'audience, le procureur de la Couronne Me Dussault a confirmé qu'il ne porterait pas en appel la décision de la Cour supérieure de renvoyer le dossier en Cour du Québec, comme le réclamaient les accusés. «On aurait aimé qu'ils soient jugés par leurs pairs, mais on prend acte de la décision et on est prêts à procéder», affirme Me Dussault.

Le procureur de l'UPAC évalue à quatre mois le temps minimal pour présenter sa preuve contre les six accusés. Si on ajoute le temps pour la défense, le procès pourrait facilement durer plus de six mois.

Si les accusés ne font aucune admission, la Couronne devra faire entendre 139 témoins.

Le procureur de la Couronne a bon espoir que le procès se tienne en 2018.