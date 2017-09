Bonne frousse pour l'ex-proprio de l'Aviatic Club

«Moi et ma conjointe avons deux enfants, alors on a décidé jeudi de partir pour Orlando, un endroit plus sécuritaire. On voulait revenir à Naples aujourd'hui (lundi), mais le maire ne recommandait pas de le faire même s'il ne l'interdisait pas», a expliqué le restaurateur en entrevue téléphonique avec Le Soleil.

M. Mercier s'attendait à reprendre la route de Naples mardi matin après avoir appris, par des personnes qui se sont rendues sur place, que sa maison et son restaurant avaient été relativement épargnés par le violent ouragan.

«J'ai envoyé quelqu'un voir le restaurant et il semblerait qu'il n'y ait pas de dommages apparents. Cependant, personne n'est encore allé à l'intérieur. J'avais changé la façade il y a quatre ou cinq ans pour installer des hurricane windows, qui sont à l'épreuve des impacts», raconte-t-il, ajoutant que les effets de l'ouragan ont été moins importants que prévu.

«Lors d'un ouragan, le vent vide l'eau et la pousse vers l'intérieur. On prévoyait une crue de 15 pieds, mais elle a plutôt été de trois pieds», indique-t-il.

Sa maison a aussi été épargnée. «Dans ma rue, on m'a dit qu'il y avait des arbres brisés et déracinés, mais aucune maison n'a été arrachée ou fortement endommagée. Les deux palmiers qui faisaient face à mon restaurant sont tombés cependant. On va se pencher là-dessus quand on va retourner à Naples.»