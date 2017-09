Tuerie à la Grande Mosquée: bref retour en cour pour Bissonnette

Le jeune homme accusé de six meurtres et cinq tentatives de meurtre était de retour à la cour vendredi matin. Encore une fois, l'audition a nécessité de lourdes mesures de sécurité, notamment un point de fouille.

Les sourcils froncés, Alexandre Bissonnette a suivi attentivement l'audience qui aura duré 12 minutes. Il a parlé à ses avocats, dans le parloir des détenus, avant et après l'audience.

Le procureur de la Couronne Me Thomas Jacques a annoncé au tribunal que la Couronne avait terminé ou presque de remettre la preuve policière à la défense. Le ministère public a remis vendredi matin un complément de divulgation de preuve contenant l'ensemble de l'extraction informatique effectuée par GRC et plusieurs rapports expertises du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.