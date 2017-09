Saint-Georges: deux individus arrêtés pour tentative de meurtre

L'homme de 81 ans avait été découvert dans une résidence de la 2e Avenue, blessé grièvement. Il avait été transporté immédiatement à l'hôpital. On ne craint cependant pas pour sa vie.

Marquis Larivière et Daniel Larochelle, respectivement âgés de 47 et 49 ans, ont comparu mardi au palais de justice de Saint-Joseph et demeurent détenus jusqu'à leur enquête sur remise en liberté.

Larivière est accusé de tentative de meurtre, séquestration, vol qualifié et vol de véhicule alors que Larochelle n'est pour l'instant accusé que de possession de stupéfiants et de bris de promesse. La Sûreté du Québec indique toutefois que de nouvelles accusations pourraient s'ajouter.

Connus des autorités

Les deux individus sont bien connus des milieux policiers et judiciaires. Larivière a de nombreux antécédents judiciaires et avait écopé six mois de prison en février pour une affaire de conduite avec facultés affaiblies où il avait menacé les policiers après son arrestation, au poste de police. Larochelle, qui a lui aussi une «feuille de route» bien garnie en matière criminelle a quant à lui deux causes pendantes pour possession de stupéfiants et menaces de mort.