Fugitif arrêté après 17 mois de cavale dans trois provinces

Comme l'explique le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), l'agent Pierre Poirier, Leblond était recherché depuis le 9 avril 2016. Ce soir-là, il aurait frappé à la tête un autre homme qui lui avait lancé un commentaire qu'il n'avait pas apprécié. «La victime garde des séquelles importantes de ce geste qui était totalement gratuit», précise l'agent Poirier.

Un mandat d'arrestation du Québec a alors été lancé contre le colosse de six pieds et un pouce pesant 225 livres, qui, se sachant recherché, a quitté le Québec pour s'installer en Alberta. Il a finalement été localisé à Calgary, où il aurait dirigé une entreprise, Calgary Platinum Construction.

Au printemps 2017, un mandat d'arrestation albertain a été lancé contre lui. Les services de police d'Edmonton et Calgary ont porté assistance au SPVQ pendant plusieurs mois.

C'est finalement un mandat d'arrestation pancanadien qui a été lancé contre le fugitif grâce à de nouvelles informations au début du mois de juillet. Leblond a été localisé et arrêté mercredi par le Royal Newfoundland Constabulary de Saint John's, puis rapatrié à Québec pour comparaître vendredi.

Gangs de rue

Associé aux gangs de rues Québec Blue Dragon Crew, dont il aurait été l'un des fondateurs, et Nine Gang, dont il était l'un des dirigeants, Leblond a une «feuille de route»bien remplie en matière criminelle. L'homme au crâne rasé qui a une imposante tête de mort tatouée à l'arrière de la tête est reconnu pour utiliser la violence et l'intimidation pour arriver à ses fins.

En juillet 2006, il avait écopé 18 mois de prison pour voies de fait armées et extorsion. En janvier 2008, il se voyait imposer une peine additionnelle de 14 mois pour avoir intimidé un agent correctionnel.

En 2009, c'est à purger une peine de 28 mois de prison qu'il était condamné pour deux événements distincts survenus en octobre 2008. Il s'était d'abord rendu dans un dépanneur de Loretteville où il avait entendu un client commander de la cocaïne sur son téléphone cellulaire. Il aurait alors apostrophé le client pour lui faire comprendre que la prochaine fois, il devrait acheter sa cocaïne de lui puisque c'était son «territoire de vente».

Quelques jours plus tard, Leblond avait été arrêté par des policiers au volant de sa voiture pour avoir omis de faire un arrêt obligatoire. Lorsqu'il a reçu son constat d'infraction, il a toutefois menacé les policiers. «J'ai vos noms, vos matricules et je vais savoir où vous habitez. Je vais vous donner de la m..... Ça n'en restera pas là», avait-il dit en pointant son téléphone cellulaire vers les policiers en plus de leur dire qu'ils étaient filmés.