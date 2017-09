Droit de grève dans la santé: le Tribunal administratif tranche en faveur des travailleurs

Le TAT déclare «constitutionnellement inopérant» un article du Code du travail qui traite du maintien des services lors d'une grève dans plusieurs établissements du réseau de santé.

La décision établit que l'article détermine des services essentiels de façon excessive «parce qu'il prévoit des pourcentages minimums, par unités de soins et catégories de service, qui ne sont pas nécessairement adaptés à la fourniture de services réellement essentiels et parce qu'il ne prévoit pas qu'un tiers indépendant puisse se pencher sur la pertinence des pourcentages minimums imposés», lit-on dans la décision rendue par le juge administratif Pierre Flageole.

Le régime en place «porte atteinte, plus qu'il n'est nécessaire au droit de grève, puisque les salariés en grève, selon la preuve, n'assurent pas uniquement les services réellement essentiels : ils ont manifestement l'obligation d'accomplir leurs tâches habituelles pendant les heures de la journée où ils ne peuvent faire la grève», écrit aussi le juge administratif.

«Victoire majeure»

Le SCFP n'a pas tardé à qualifier de «victoire majeure» cette décision qui suspend l'application de l'article contesté et force l'Assemblée nationale à corriger le tir dans un délai de 12 mois.

«C'est une victoire majeure pour les travailleuses et travailleurs du réseau public. Cette décision va rendre leur régime de négociation mieux équilibré et plus respectueux de leur liberté d'association. Au cours des prochains mois, le SCFP va proposer des solutions viables et réfléchies afin de bien faire cohabiter le droit de grève, d'une part, et le droit de la population aux soins, d'autre part», a expliqué Serge Morin, directeur adjoint du SCFP au Québec, dans un communiqué transmis jeudi soir.