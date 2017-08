Cartel de l'essence : entente approuvée, moins d'argent pour les avocats

En mai, après des années de procédures judiciaires et des mois de négociations, les avocats des pétrolières et ceux de l'Association pour la protection automobile (APA) se sont entendus sur le versement d'une compensation de 17,3 millions $ pour les citoyens lésés par le cartel de l'essence à Sherbrooke, Magog, Thetford Mines et Victoriaville entre 2001 et 2006.

Les pétrolières et détaillants comme Ultramar, Couche-Tard, Irving, Olco et plusieurs autres remettront des bons de remboursement de 10 $ aux résidents et entreprises des quatre municipalités.

Personne n'aura à présenter de preuve d'achat d'essence.

Les bons devraient être distribués par Postes Canada en quatre ou cinq occasions sur une période de deux ans. Il est aussi possible que certains détaillants, Ultramar notamment, veuillent donner les bons en magasin. Les bons seront valides durant un an.

Environ 180 000 détenteurs de permis de conduire et 20 000 entreprises sont touchés par cette entente.

Après avoir étudié l'entente, le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure la qualifie «d'avantageuse pour les membres, quoique certains pourraient prétendre que le montant de la compensation aurait pu être supérieur».

Le juge a salué la méthode de remboursement sans preuve d'achat. «Cette approche facilite l'exécution de la transaction et il appartiendra à chaque citoyen, quel qu'il soit, d'être vigilant afin de bénéficier des avantages de cette entente.»

Répartition revue

L'entente prévoyait que 53 % de la cagnotte de 17,3 millions $ soit versés aux membres du recours et que 47 % servent à payer les honoraires des avocats et les nombreux frais d'experts.

Une douzaine d'avocats ont travaillé durant neuf ans en assumant la grande majorité de leurs dépenses.

Le juge Godbout n'a pas accepté toutes les demandes des avocats des automobilistes et leur accorde 1,4 million $ de moins que ce qu'ils souhaitaient.

La répartition de la compensation sera donc divisée ainsi; 39 % pour les avocats (6 749 460 $) et 61 % pour les membres (10 557 587 $).

«Les honoraires ainsi fixés tiennent compte de l'intérêt des membres du groupe et sont davantage « justes et raisonnables » tant à l'égard de ces derniers que des avocats des représentants», estime le juge Bernard Godbout.

Le tribunal doit veiller à ce que l'action collective demeure une voie d'accès à la justice, fait remarquer le juge. «Il est bien évident ici qu'aucun citoyen n'aurait intenté un recours individuel contre tous les défendeurs pour obtenir un bon de remboursement de 10 $, d'où l'existence et la justification de l'action collective qui doit demeurer non seulement une voie d'accès à la justice au moment de l'institution des procédures, mais également au moment de l'exécution à la suite d'un jugement ou d'un règlement hors cour favorable aux membres.»

Les pétrolières paieront leur quote-part respective dans un délai de 10 jours suivant le jugement.

Elles devront faire rapport au tribunal de l'évolution du programme de distribution. Les discussions se poursuivent entre l'APA et un plus petit groupe de défendeurs.

Le deuxième recours collectif visant les automobilistes des régions de la Capitale-Nationale et des villes de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, de la Beauce, de Montmagny, du Bas-Saint-Laurent et de Sept-Îles est toujours actif.