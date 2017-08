Peine de quatre ans et demi pour l'agresseur à la machette

Kathy Bolduc, 28 ans, le visage couturé d'une longue cicatrice, a éclaté en sanglots de frustration lorsqu'elle a compris qu'en raison de la détention provisoire, son agresseur allait sortir de prison dans 20 mois et 27 jours.

«Il n'y en a pas de justice», déplore-t-elle, après avoir repris son calme.

Son frère et son père étaient eux ulcérés. Comment un homme peut-il être condamné à huit ans de prison pour du vol de sirop d'érable alors que Fortin purgera quatre ans et demi pour avoir défiguré sa soeur, demande Stéphane Bolduc.

Le juge Jean Asselin de la Cour du Québec n'avait pourtant pas été avare d'adjectifs pour qualifier l'agression; «odieuse», «ignoble», «gratuite».

Dans la nuit du 28 octobre 2015, à Limoilou, Yannick Fortin, 22 ans et sans antécédent judiciaire, a saisi une machette dans son garde-robe et, en psychose toxique, s'est mis à frapper Kathy Bolduc, une amie de sa soeur qui dormait au salon.

La jeune femme a subi un traumatisme crânio-cérébral et de profondes lacérations.

Yannick Fortin a plaidé coupable en janvier 2017 à une accusation de voies de fait graves.

Le procureur de la Couronne Me Thomas Jacques réclamait une peine de cinq ans et demi à sept ans et demi. L'avocat de défense Me Simon Roy plaidait pour une peine entre trois et trois ans et demi.

Profil de l'accusé

Le juge dit avoir tenu compte de la gravité du geste, nullement amoindrie, souligne-t-il, par l'intoxication volontaire de l'accusé.

Mais le juge rappelle qu'il doit aussi considérer le profil et le jeune âge de l'accusé, qui a travaillé lors de son incarcération et a présenté des remords sincères.

Après sa détention, Yannick Fortin sera en probation durant trois ans.

Kathy Bolduc espère qu'elle et sa famille seront un jour capables de tourner la page. «Mais je ne sais pas si on va pouvoir», lance-t-elle, en haussant les épaules.