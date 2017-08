Trois audiences, trois juges et deux langues pour Jaggi Singh

Ian Bussières

(Québec) Ce ne sont pas nécessairement les dossiers les plus graves qui sont les plus compliqués devant les tribunaux. La cause du militant altermondialiste Jaggi Singh, accusé par voie sommaire d'entrave au travail d'un policier et de supposition de personne, a nécessité, mercredi, trois audiences et trois juges en plus de se dérouler dans les deux langues officielles!