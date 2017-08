Le procès d'un dentiste reporté

Le Dr Fortin, sommité en matière d'implants dentaires, est accusé d'agression sexuelle sur 10 femmes commises au cours des 20 dernières années. Les agressions seraient survenues à la clinique dentaire d'Yvan Fortin, sur le chemin des Quatre-Bourgeois à Québec.

L'avocate qui défendait Yvan Fortin depuis le dépôt des accusations en août 2014, Me Magali Lepage, a été nommée juge au printemps. Me Maxime Roy a comparu jeudi au dossier et a obtenu la désassignation de tous les témoins en plus d'un délai de deux mois pour lire la preuve et préparer la défense.

La procureure de la Couronne Me Valérie Lahaie a rappelé au tribunal qu'elle était prête à procéder. Elle a demandé à la défense de s'engager à ne pas invoquer les délais de cour.