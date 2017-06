Le Marché du Vieux-Port déménage... devant les tribunaux

Normand Provencher

(Québec) Ulcéré par la fermeture du Marché du Vieux-Port et son déménagement à ExpoCité, l'avocat François Marchand s'adresse au tribunal pour démontrer que la décision de la Ville porte un préjudice «majeur et irréparable» aux citoyens et commerçants du secteur. En outre, dans sa demande d'injonction, il allègue que l'administration Labeaume est «en totale contravention» des décrets du gouvernement fédéral quant à la vocation du terrain bientôt laissé vacant.