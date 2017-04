Quinquagénaire de Lévis portée disparue

La quinquagénaire du secteur Saint-Nicolas a été vue pour la dernière fois vers 21h30 au bar South Side de la route Marie-Victorin le 31 mars. Sa voiture a été localisée trois jours plus tard dans le secteur du pont de Québec, toujours à Saint-Nicolas.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon de similicuir, un manteau de fausse fourrure trois-quarts de couleur foncée avec un foulard et des bottes à talons aiguille. Elle mesure 5 pieds et 8 pouces, pèse 125 livres, a les cheveux bruns et se ferait parfois appeler Sandrine. D'importantes recherches ont été réalisées dans le secteur où la voiture de Mme Roux a été retrouvée, mais n'ont malheureusement pas permis de la localiser. La femme souffre de problèmes de santé et sa famille craint pour sa sécurité.

La police sait que des clients se trouvaient à l'extérieur du bar quand Mme Roux l'a quitté et demande à toute personne qui pourrait l'avoir vue quitter le stationnement du commerce de composer le 418 835-4960, poste 4494. Toute information sera traitée de façon confidentielle.