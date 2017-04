Incendie à Saint-Raymond: de la friture en cause

Un chaudron d'huile oublié dans lequel cuisaient des frites est pointé du doigt pour expliquer le brasier qui a ravagé le bâtiment du 146, rue Saint-Joseph. «Un locataire serait sorti à l'extérieur jaser en oubliant le chaudron sur le poêle», rapporte le directeur des incendies de Saint-Raymond, Jean-Claude Paquet.

Selon lui, l'homme aurait empoigné le chaudron brûlant pour le transporter à l'extérieur. Il a subi des blessures aux deux mains. Il était alors déjà trop tard. Le vieil immeuble comprenant six logements et un local commercial au rez-de-chaussée est une perte totale. «Le feu a été violent. L'isolation est en partie faite en bran de scie ce qui augmente la vitesse de propagation», ajoute le sapeur.

Heureusement, le recouvrement extérieur en brique a permis de contenir les flammes. De plus, l'espace entre les bâtiments voisins a aussi aidé à contenir l'élément destructeur. Une cinquantaine de pompiers ont participé au combat dont ceux de municipalités voisines: Saint-Basile, Pont-Rouge et Sainte-Catherine.

Une autre personne a aussi subi des brûlures et une troisième a été incommodée par la fumée. Les sapeurs ont secouru une résidente coincée sur son balcon.

M. Paquet craignait par moment de revivre le brasier majeur du 1er mai 2016 qui a détruit quatre bâtiments résidentiels et commerciaux, dont celui qui abritait le distributeur local de câble Déry Télécom et la télévision communautaire et les archives qu'elle possédait. Le feu d'hier s'est produit en face du trou béant laissé par l'incendie de l'an dernier.