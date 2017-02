La bâtonnière briguera un second mandat... au même salaire?

(Québec) Claudia P. Prémont, l'actuelle bâtonnière, briguera un second mandat à la barre du Barreau du Québec. Et contrairement à sa rivale Lu Chan Khuong, elle se dit «solidaire» de la décision du conseil d'administration d'établir à 314 100 $ le salaire annuel du bâtonnier pour l'année 2017-2018.

Lors de l'élection de 2015, à l'issue de laquelle Lu Chan Khuong avait été élue avec 64 % des voix, cette dernière avait émis son intention de faire passer le salaire du bâtonnier de 308 000 $ à 189 000 $, une baisse de 39 %. Mais sa démission, survenue à la suite d'un scandale de vol à l'étalage, a changé la donne. Pourtant, dénonce l'ex-bâtonnière dans Le Soleil de lundi, on lui avait pourtant promis de procéder à la diminution de salaire malgré son départ.

«Lorsque Me Khuong a démissionné, il y a effectivement eu l'engagement de mettre en place les engagements électoraux [de l'ex-bâtonnière], dans la mesure du possible», affirme au Soleil Claudia P. Prémont. Dans son rapport annuel 2015-2016, le Barreau du Québec mentionne en effet que «le conseil d'administration s'est engagé à respecter, dans la mesure du possible, les choix démocratiques des membres de l'Ordre exprimés lors des élections 2015». Parmi ces enjeux, la «diminution du salaire du bâtonnier» visant une «saine gestion financière» est mentionnée dans le rapport.

Un comité indépendant a ainsi été mis sur pied à l'automne 2016 afin de statuer sur «ce que devrait être la juste rémunération du bâtonnier». Un comité ne regroupant aucun membre de la direction ou du conseil d'administration du Barreau, tient à préciser Me Prémont. Dans son rapport déposé en octobre, le comité «ne croit pas opportun de s'écarter pour les années 2017 et 2018 de la rémunération du poste de bâtonnier pour l'année 2016». Suivant cette recommandation, le Barreau a ainsi établi à 314 100 $ le salaire pour l'année 2017-2018, soit le salaire antérieur (308 000 $) majoré à 2 %.

Il conseille également une indemnité de départ correspondant à 50 % du salaire annuel. «Le fait de quitter son emploi pour une période de deux ans entraîne des inconvénients financiers ou autres, et une indemnité de fin de fonction de six mois nous semble nécessaire et compatible avec ce que l'on retrouve sur le marché», peut-on lire dans le rapport du comité.

Selon ce même rapport, la rémunération du bâtonnier, historiquement, demeure à peu de choses près l'équivalent du traitement d'un juge de la Cour supérieure du Québec. Mais pour l'ex-bâtonnière Lu Chan Khuong, «ils sont complètement déconnectés».

Bien que la question du salaire du bâtonnier ne soit «jamais entièrement réglée», admet Claudia P. Prémont, elle se dit «solidaire de la décision du conseil d'administration». Un avis qu'elle émet en tant que bâtonnière du Barreau, et non en tant que future candidate à l'élection, tient à préciser celle qui refuse de dire au Soleil si son programme électoral proposera un changement de rémunération pour le bâtonnier.

L'ex-bâtonnière Lu Chan Khuong a pour sa part annoncé lundi qu'elle serait candidate à l'élection qui débute le 28 février, et dont les résultats seront connus entre le 12 et le 26 mai.