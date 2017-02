Journalistes agressés au palais de justice de Québec

Nadim Haj Hattab se dirigeait avec son avocat, Me Jean Petit, vers la salle où doit se tenir son procès, au quatrième étage du palais de justice de Québec.

Lorsqu'il a aperçu le journaliste de TVA, qui captait des images à partir de la zone réglementaire, l'individu a mis sa tuque et ses lunettes fumées. Il a ensuite foncé sur le journaliste de TVA en lui lançant une bouteille d'eau pleine.

Le journaliste de Radio-Canada Yannick Bergeron a réussi à maîtriser l'individu agressif. Dans l'altercation, Haj Hattab a pris le téléphone cellulaire du journaliste de Radio-Canada et l'a lancé quatre étages plus bas. L'appareil a heureusement atterri dans une rocaille et n'a heurté aucun visiteur du palais de justice, assez nombreux à cette heure.

Les constables spéciaux ont procédé à l'arrestation de l'homme qui devrait comparaître aujourd'hui pour être accusé de voies de fait.

Toute l'altercation a été filmée par le journaliste de TVA.

Martin Everel avait aussi été frappé par un agresseur sexuel alors qu'il le filmait dans les corridors du palais de justice de Québec, en juillet 2016.

Plus de détails à venir...