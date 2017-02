Tuerie à Québec: l'équivalent d'un train pour l'ex-mairesse de Lac-Mégantic

«Les évènements de dimanche soir, j'en ai pris connaissance très rapidement et j'avais l'impression que le train nous frappait une deuxième fois», a-t-elle raconté lors d'une brève intervention où les émotions étaient à fleur de peau. Le 6 juillet 2013, 47 citoyens de sa ville perdaient la vie après qu'un train fantôme transportant du pétrole eut déraillé et brûlé en plein centre-ville.

Mme Roy-Laroche en connaît un bout sur le mélange de désespoir et de solidarité qui accompagne les tragédies. «Des gestes de soutien, des paroles d'encouragement, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous permet de continuer, c'est ce qui nous permet de faire face à une épreuve qu'on ne peut qualifier. Soyez assurés que je serai toujours reconnaissante envers le maire de Québec, le conseil municipal et aussi les citoyens de Québec» pour leur aide et leur réconfort, a-t-elle tenu à dire.

D'où ses petits mots quotidiens à son «ami» le maire Labeaume depuis dimanche; d'où sa présence dans la capitale pour témoigner son affection aux gens de Québec.

L'ex-politicienne n'a toutefois pu s'empêcher de répéter ce qu'on lui avait dit aux premiers jours de sa longue traversée du désert. «Ce que nous vivons actuellement, c'est très difficile et on pense qu'il n'y aura rien de plus difficile à vivre. Pour le vivre encore, pour l'avoir vécu, même trois ans plus tard, je vous dirais que lorsque les gens auront oublié un peu toute la solidarité, tout l'amour qu'on a vécus ces derniers jours, lorsque ça s'estompera un peu, ce sera encore plus difficile», a-t-elle signalé d'une voix chevrotante.

«Je vous assure de tout mon courage, je vous assure de toutes mes prières pour que les citoyens de Québec et les membres de la communauté musulmane aient le courage. Et je vous dis: oui c'est possible, gardons l'espoir pour une vie meilleure, un monde meilleur», a conclu Mme Roy-Laroche en prenant la peine de dire encore «merci».