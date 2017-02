Homme de Québec arrêté pour incitation à la haine

Pierre Poirier, agent aux communications de la police de Québec, a expliqué qu'une dénonciation du public à la ligne 418 641-AGIR était à l'origine de l'arrestation, réalisée après une enquête du module des crimes majeurs.

Sans dévoiler la teneur exacte des commentaires concernés, M. Poirier a indiqué que l'accusation d'incitation publique à la haine, pour laquelle l'accusé devrait comparaître vendredi, concerne des «propos à connotation haineuse qui ont circulé sur les médias sociaux».

«Nos spécialistes en cybercriminalité effectuent une surveillance constante des médias sociaux pour détecter ce type de propos et mettre fin à la commission d'actes criminels», indique M. Poirier, ajoutant que tout signalement de propos incitant à la violence ou à la haine serait pris au sérieux.

«Normalement, nous ne recevons pas beaucoup de ces plaintes, mais avec ce qui s'est passé [à la Grande Mosquée], les gens sont plus sensibilisés et il y a plus de signalements qui nous sont donnés. Tour cela amène aussi plus de vérifications de notre côté», poursuit M. Poirier, affirmant toutefois qu'il ne dispose pas pour l'instant de statistique concernant le nombre de dénonciations de ce type depuis la tuerie du 29 janvier.