Des milliers de personnes s'assemblent au Centre des congrès de Québec

(Québec) Plusieurs milliers de personnes ont envahi le Centre des congrès, vendredi midi, pour rendre un dernier hommage à trois des victimes de l'attentat de la Grande Mosquée. La cérémonie musulmane, présidée par l'imam Hussein Guillet, se déroule en présence des premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard.

Les visiteurs devaient se soumettre à une fouille une fois à l'intérieur du Centre des congrès, les hommes et les femmes devant être séparés en deux rangées distinctes pour les fins de l'opération.

À son arrivée, le premier ministre Trudeau a déclaré que c'était un «honneur d'être présent aujourd'hui pour célébrer la mémoire des disparus». Pour sa part, le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, a déclaré qu'«à partir de demain, on entre dans une période de réflexion».

L'assemblée, tenue sous haute escorte policière, a vu affluer, dès l'ouverture des portes à 11h, des centaines de personnes, dont plusieurs dignitaires fédéraux, provinciaux et municipaux. Cinq autobus du RTC avaient été mobilisés afin de conduire les parents et amis des victimes.

Allocutions

La cérémonie s'est mise en branle à 12h30, avec l'allocution de l'imam et la traditionnelle prière du vendredi. Les cercueils d'Azzedine Soufiane, 57 ans, d'Ibrahima Barry, 39 ans, et de Mamadou Tanou Barry, 42 ans, devaient faire leur entrée vers 13h15.

Le président de l'Association guinéenne du Québec, Souleyman Bah, et un membre du Centre culturel islamique, Jamil Dhaouadi, prendront plus tard la parole, suivis du premier ministre Trudeau, de son pendant québécois Philippe Couillard, du maire Labeaume, du cardinal Cyprien Lacroix, de l'ambassadeur de Guinée, Saramady Toure, du consul général du Maroc, Habiba Zemmouri, de la consule générale de France, Laurence Haguenauer, et du représentant de la communauté musulmane de Québec, Boufelda Benabdallah.

La prière musulmane aux défunts, vers 13h30, sera prononcée par l'imam Youssouf Fofana. La fin de la cérémonie est prévue pour 14h.

Avec Camille B. Vincent