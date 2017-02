Incitation à la haine: Antonio Padula libéré

Agrandir

Antonio Padula a été arrêté mardi en fin de soirée à son domicile et accusé mercredi d'incitation à la haine et d'avoir proféré des menaces, à la suite de commentaires haineux à l'endroit des musulmans, tenus sur les réseaux sociaux et par message privé.

Photo Patrick Sanfaçon, archives La Presse