Bissonnette s'était replié sur lui-même

Éric Debroise avait rencontré Alexandre Bissonnette à quelques reprises dans les derniers mois, par l'intermédiaire du meilleur ami du présumé tireur de la mosquée. Bissonnette lui envoyait à l'occasion des commentaires politiques en message privé sur Facebook.

«Il s'était retiré et ne communiquait plus avec les gens depuis près d'un mois. Son meilleur ami ne réussissait plus à le joindre. La dernière fois qu'il m'a écrit, c'était après la mort de Castro. Je ne lui ai pas répondu. Il était fâché du fait que les médias qu'il jugeait à gauche ne disaient rien contre Castro, mais étaient très vocaux contre Trump.»

C'est que Bissonnette avait une admiration assumée pour le nouveau président américain, explique Éric Debroise, qui oeuvre lui-même dans le domaine politique et milite pour la laïcité québécoise. Au lendemain de l'attentat, lundi, Debroise disait se rendre compte qu'il avait eu affaire sans le savoir à un «suprémaciste blanc, un pur raciste». Il n'aurait cependant jamais dressé ce constat avant la tragédie de dimanche. «Il était petit et mince, très introverti avec le regard fuyant. Il ne paraissait pas fort. Je n'ai jamais pensé qu'il était à risque de se radicaliser.»

Alexandre Bissonnette étudiait en sciences politiques à l'Université Laval depuis plusieurs années. L'établissement a d'ailleurs annoncé, lundi, qu'il était exclu de toute activité de l'établissement jusqu'à la fin du processus judiciaire en cours. «Il était pratiquement dans tous mes cours. C'est un solitaire. Il n'avait pas vraiment d'amis», raconte un ex-camarade universitaire.

«Il me semblait le plus classique des conservateurs de droite. Il n'avait jamais évoqué la violence comme vecteur d'action politique», relate un autre étudiant, qui avait fait un travail de session avec lui. Il corrobore cependant le soutien très vocal de Bissonnette pour Donald Trump.

Un autre homme qui a côtoyé Bissonnette se souvient pour sa part de lui comme d'«un gars pas très sociable». «Sincèrement, je ne suis pas tant surpris que son nom sorte suite à la tragédie. Il a toujours été spécial.»

Certains groupes communautaires ont aussi soulevé, lundi, la réputation peu flatteuse que s'était faite Alexandre Bissonnette sur les réseaux sociaux.

«C'est avec douleur et colère que nous apprenons l'identité du terroriste Alexandre Bissonnette, malheureusement connu de plusieurs militants à Québec pour ses prises de position identitaires, pro-Marine Le Pen et antiféministes sur les réseaux sociaux», a pour sa part dénoncé le gestionnaire de la page Bienvenue aux réfugié.es - Ville de Québec, François Deschamps.

M. Deschamps a ensuite confié à La Presse que Bissonnette attaquait régulièrement les groupes féministes derrière son clavier, utilisant le terme «féminazi».

Intimidé toute son enfance

À Cap-Rouge, par contre, l'arrestation de Bissonnette a créé une différente onde de choc parmi ceux qui l'ont côtoyé à un moment ou à un autre de sa jeunesse, notamment dans les cadets et aux écoles des Grandes-Marées et des Compagnons-de-Cartier.

«Tout ce que je me rappelle, c'est que c'était incroyable à quel point il se faisait intimider. C'était un des gars les plus intimidés de toute l'école, lui et son frère jumeau», se souvient une ancienne camarade de classe aux Compagnons-de-Cartier.

«Il ne disait jamais rien, il se laissait piler sur les pieds. En parlant avec des gens qui l'ont côtoyé un peu après le secondaire, semblerait-il que ça avait fait de lui quelqu'un de très facilement manipulable, très influençable. Aujourd'hui je dis aux gens autour de moi : regardez ce que ça peut faire l'intimidation.»

«Même au primaire, lui et son frère étaient rejets et ils se faisaient intimider. C'était vraiment des nerds», poursuit une voisine de la famille Bissonnette. Une information confirmée au Soleil par d'anciens camarades aux Grandes-Marées.

«Ils avaient un comportement de jumeaux soudés. Ils étaient fusionnés pas à peu près. Ils étaient aussi introvertis, c'est comme s'ils se suffisaient», explique un autre voisin, Alain Dufour. Un des deux jumeaux aurait cependant déménagé, en juillet dernier.

«Il n'y a jamais eu de party chez eux, jamais de gang de jeunes dans la cour. Ce n'était vraiment pas des voisins à problème», poursuit sa conjointe, Huguette Gagnon. «C'est d'une tristesse infinie pour la famille. Les parents ont tellement été présents pour leurs enfants. Leur père était un père modèle dans ma tête à moi. La mère aussi.»

Le domicile familial de la famille Bissonnette a été perquisitionné par la police, dimanche soir.