10 élèves de la commission scolaire des Découvreurs ont perdu un proche

Patricia Cloutier

(Québec) Plus d'une dizaine d'écoles primaires et secondaires de Sainte-Foy ont eu à gérer «la panique» et un «sentiment d'insécurité» à la rentrée des élèves lundi matin. La commission scolaire des Découvreurs a demandé à son personnel d'apaiser les craintes et de faire de l'éducation aux valeurs profondes des Québécois: «l'accueil, l'ouverture, l'inclusion et le respect».