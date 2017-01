Un prof de l'UL parmi les victimes

Au département des sols et de génie agroalimentaire, le personnel était sous le choc. «Nous, on est sur le qui-vive, on vient de l'apprendre», nous a-t-on simplement indiqué en nous redirigeant vers le service des communications de l'université. «Nous, on ne donnera pas de commentaire.»

Rejointe à son domicile, une proche du professeur Belkacemi venait d'avoir la confirmation de la triste nouvelle. «C'est que douleur et incompréhension», a indiqué la dame avant de fondre en sanglots. Elle n'a pas souhaité en dire davantage souhaitant encaisser le choc en privé.

Formé au Québec et en Algérie, il détenait deux doctorats en génie chimique, selon son curriculum vitae publié par l'Institut de la nutrition et les aliments fonctionnels, dont il était membre.