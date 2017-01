Six hommes tombent sous les balles; trois autres dans un état critique

(Québec) Les policiers en charge de l'enquête sur l'attentat à la mosquée de Québec ont confirmé la mort sous les balles de six hommes âgés de 39 à 60 ans. Ils refusent de dire s'ils ont dans la mire d'autres suspects que les deux déjà arrêtés ou s'il y a possibilité de réplique, mais assurent que la menace est «sous contrôle».

Peu après 9 h, les policiers municipaux, provinciaux et fédéraux étaient réunis pour un point de presse au quartier général de la Sûreté du Québec sur la rue des Rocailles à Québec. Ils ont fait le point sur l'attaque de dimanche soir et les mesures mises en place depuis.

L'inspecteur Denis Turcotte, du Service de police de la Ville de Québec, a expliqué que de multiples appels sont entrés au 911 vers 19h55 dimanche. Les témoins rapportaient des coups de feu tirés à la mosquée de Sainte-Foy sur le chemin Sainte-Foy. À leur arrivée, les policiers ont rapidement arrêté un premier suspect - mais ne disent pas comment - et mis en place un périmètre de sécurité pour porter assistance aux blessés et protéger la scène de crime.

Vers 20h10, un appel de l'autre suspect est entré au 911. Il disait être armé et vouloir collaborer. En route vers l'île d'Orléans, il a immobilisé sa voiture, feux clignotants ouverts, dans la bretelle menant au pont. C'est là qu'il a été cueilli par les policiers.

L'identité des hommes arrêtés n'a pas été confirmée, mais ils sont âgés «fin vingtaine, début trentaine» et ne sont pas connus des policiers. Les responsables policiers ont refusé de dévoiler tout autre détail les concernant. Les journalistes n'ont pas réussi à en savoir plus sur leurs motivations, leur niveau de préparation et le type d'armes utilisées.

Le surintendant Martin Plante, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a toutefois rappelé que l'enquête considérait le dossier comme un acte terroriste, ce qui suppose des motivations habituellement politiques.

Il a refusé de dire si des soupçons pesaient sur d'autres personnes qui auraient pu collaborer de près ou de loin avec les suspects. De la même façon, il n'a pas voulu élaborer sur les possibilités d'une réplique. M. Plante a assuré que la menace est considérée «sous contrôle» et que la surveillance policière est ajustée au risque partout au pays.

Environ 200 policiers municipaux sont sur le terrain depuis cette nuit, auxquels s'ajoutent 75 policiers de la Sûreté du Québec. La sécurité est actuellement renforcée autour des mosquées et sur les terrains de l'Université Laval.

Les citoyens qui ont des informations à livrer aux policiers peuvent composer le 1-800-659-4264. Ce matin, déjà 46 appels avaient été reçus. Ceux qui ont besoin d'aide psychosociale peuvent se rendre au Centre sportif de Sainte-Foy au 930, avenue Roland-Beaudin.