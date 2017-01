Nombreuses perquisitions en cours après la fusillade

Un important déploiement policier était toujours en place, lundi midi, aux alentours du Centre culturel islamique de Québec, à Sainte-Foy.

Deux périmètres de sécurité forcent les automobilistes à emprunter d'autres chemins. L'un aux alentours de la mosquée et le second sur le chemin Quatre-Bourgeois où le groupe tactique d'intervention du Service de police de la Ville de Québec était sur place. Environ cinq ou six résidents ont été escortés à l'extérieur d'un bâtiment en avant-midi. Ils n'étaient pas menottés. Vers 11h, ils étaient toujours dans un autobus à l'intérieur du périmètre.

Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, les policiers se sont rendus dans une résidence de la rue du Tracel à Cap-Rouge en lien avec le suspect qui a été arrêté dans son véhicule au pont de l'île d'Orléans.

Ils se sont ensuite dirigés dans un immeuble à logements d'une rue située à seulement deux minutes de la mosquée. C'est dire que l'un des deux suspects arrêtés était voisin du lieu du drame.