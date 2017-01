Terreur à la mosquée de Sainte-Foy

Valérie Gaudreau, Jean-François Néron, Guillaume Piedboeuf, Camille B. Vincent

Le Soleil Le Soleil Suivre @camillebvincent (Québec) Une fusillade à la mosquée de Québec a fait six morts et huit blessés dimanche en milieu de soirée, à l'heure de la prière. Deux suspects ont été arrêtés, un sur place et un autre à l'île d'Orléans. Le gouvernement du Québec considère la fusillade comme un «acte terroriste».

Les 39 autres personnes présentes à la mosquée était hors de danger dimanche soir. Les gens présents lors de l'attaque avaient entre 35 et 70 ans, précise la porte-parole de la SQ, Christine Coulombe. Peu avant 1h du matin, la police indiquait que la fusillade allait être traitée comme un acte terroriste. Une escouade intégrée de la GRC et de la SQ prendra en charge le dossier. La SQ n'a pas dévoilé davantage de détails sur les armes, les motivations ou le profil des assaillants. À 1h10, l'escouade d'identifiction judiciaire arrivait sur les lieux. Suspect arrêté à l'île d'Orléans

Vers 21h, un large périmètre de sécurité était érigé à l'entrée du pont de l'île d'Orléans, là où l'un des suspects se serait rendu à la suite de l'attaque. Des dizaines de voitures de police s'y trouvaient, ainsi que le groupe tactique d'intervention du Service de police de la Ville de Québec. C'est là que le suspect aurait été entouré et arrêté par les policiers, selon des informations recueillies par Le Soleil. Le pont de l'île d'Orléans ainsi que tous les embranchements du côté sud de celui-ci ont été fermés à la circulation durant l'opération policière, qui a pris fin vers 22h. Un des deux suspects serait âgé de 27 ans. Un des deux suspects aurait eu en sa possession un fusil d'assaut AK-47. Questionné sur les tristes évènements, Mohamed Yangui s'interrogeait sur les motivations du ou des tireurs. «On nous dit que c'est un acte isolé, mais c'est quoi, le message que vous voulez passer à la communauté musulmane québécoise et canadienne?» a-t-il commenté aux journalistes. «On nous a mis une tête de porc. On nous a dit que c'était un acte isolé, mais aujourd'hui, on a des morts. C'est des minutes et des heures de terreur et d'angoisse», a-t-il lancé. Le président du Centre culturel islamique évoquait ainsi certains actes haineux passés, mais dit ne pas avoir reçu de menaces récemment.

