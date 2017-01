Quatre morts dans la fusillade à la mosquée de Sainte-Foy

Un peu avant 22h, la police de Québec a confirmé que deux individus ont été arrêtés et qu'il est toujours possible qu'il y a ait un autre suspect en cavale.

L'appel pour des coups de feu dans le lieu de culte musulman du chemin Sainte-Foy est entré à 19h55.

Quant au nombre de victimes, le chiffre de quatre circulait alors que le président du Centre culturel islamique, Mohamed Yangui aurait eu l'information de personnes qui se trouvaient à l'intérieur au moment de la fusillade que cinq fidèles auraient perdu la vie. Une information toutefois non confirmée par la police de Québec qui a dressé un large périmètre de sécurité et n'a tenu un point de presse qu'un peu avant 22h.

Suspects à l'île d'Orléans

La police n'a rien voulu dire sur la façon dont leur tireur s'y est pris pour entrer dans la mosquée.

Vers 21h, un large périmètre de sécurité était érigé à l'entrée du pont de l'île d'Orléans, là où l'un des suspects se serait rendu à la suite de l'attaque.

Des dizaines de voitures de police s'y trouvaient, ainsi que le Groupe tactique d'intervention du Service de police de la Ville de Québec. C'est là que le suspect aurait été entouré, et arrêté par les policiers, selon des informations recueillies par Le Soleil.

Le pont de l'île d'Orléans ainsi que tous les embranchements du côté sud de celui-ci ont été fermés à la circulation durant l'opération policière, qui a pris fin vers 22h.

Un des deux suspects serait âgé de 27 ans et possèderait un nom québécois. Un des deux suspects aurait eu en sa possession une arme AK-47.

Questionné sur les tristes événements, Mohamed Yangui s'interrogeait sur les motivations du ou des tireurs. «On nous dit que c'est un acte isolé mais c'est quoi le message que vous voulez passer à la communauté musulmane québécoise et canadienne», a-t-il commenté aux journalistes.

«On nous a mis une tête de porc. On nous a dit que c'était un acte isolé, mais aujourd'hui on a des morts. C'est des minutes et des heures de terreur et d'angoisse», a-t-il lancé précisant ne pas avoir reçu de menaces ces derniers jours.