Deux suspects recherchés pour une violente agression à la Pyramide

L'un des suspects a les cheveux rasés sur le côté et portait une chemise et un jeans pâles.

L'autre suspect a les cheveux bruns, la barbe mince et portait un manteau avec des manches de cuir, un jeans et des espadrilles.

Vers 3h30, un homme a été brutalement attaqué par les deux individus à sa sortie du bar Le Shaker. Il a reçu un coup de poing en plein visage et a subi plusieurs fractures en plus d'avoir été dans le coma pendant une certaine période de temps.

Aujourd'hui, la victime ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé avant les événements en raison du traumatisme subi durant l'agression. Les policiers ignorent donc le motif de l'altercation.

Tout renseignement concernant ces personnes doit être transmis au SPVQ en composant le 911 ou le 418 641-2447 ou le 1 888 641-2447 en mentionnant le dossier de référence QUE161030-078. Toute information sera traitée de façon confidentielle.