Motoneige: fin de semaine occupée pour la SQ

(Québec) Une centaine de constats d'infraction et 114 avertissements ont été émis par la Sûreté du Québec sur les sentiers de motoneige durant la meurtrière fin de semaine dernière.

Trois Québécois sont morts en motoneige, samedi dernier, dont deux dans la grande région de Québec. Deux décès ont également été constatés au Nunavut, toujours en raison d'accidents de motoneige. Ces drames sont ironiquement survenus le jour même où commençait la semaine internationale de sécurité à motoneige.

La Sûreté du Québec en était pour sa part à la deuxième fin de semaine de son opération nationale de patrouille en motoneige, les 21 et 22 janvier.

Dans le bilan de la fin de semaine émis mercredi, la SQ relate quelque 1800 véhicules récréotouristiques interceptés, 100 constats d'infraction remis et 114 avertissements donnés. Aucun cas d'alcool ou de drogue au volant n'a été répertorié.

«Les interventions visaient à faire respecter les limites de vitesse, la signalisation, vérifier les documents et les équipements des motoneiges, vérifier l'état de conduire des conducteurs et faire de la prévention pour augmenter le sentiment de sécurité des usagers dans les sentiers», explique la SQ via communiqué.