Perquisition à la clinique de marijuana la Croix verte

La perquisition menée par l'unité des stupéfiants du SPVQ au 218 rue Saint-Vallier ouest a commencé vers 11h, mardi. Plusieurs personnes ont été arrêtées à l'intérieur de la clinique au début de l'opération et elles feront face à des accusations de possession dans le but de trafic de cannabis. Des patrouilleurs et techniciens en identité judiciaire accompagnent les enquêteurs de l'unité des stupéfiants.

La clinique la Croix verte a ouvert ses portes le 25 octobre, à Québec, et une enquête du SPVQ a immédiatement été ouverte, explique le porte-parole de la Police, David Poitras.

Or, la Police a découvert que la clinique ne possédait pas de permis de vente de cannabis émis par Santé Canada. Ce qui veut dire, selon le SPVQ, que toute vente de cannabis ou de produits dérivés contenant du THC ayant été faite dans les derniers mois était illégale.

La Croix verte, qui possède également une clinique à Montréal depuis 2008, a pourtant affiché publiquement la vente de cannabis dans ses locaux dès l'ouverture.

«Nous sommes une équipe unique de professionnels oeuvrant avec les nouvelles tendances des soins naturels spécialisés en cannabis médical et tous ses dérivés. Clinique de Cannabis médical ou Marijuana thérapeutique, herbes médicinales, traiteur santé et spécialisé en cannabis, massothérapie, aromathérapie, diététique, herboristerie», peut-on lire sur le site de l'établissement, qui détaille même les différents types de cannabis offerts. La Croix verte avait également ouvert ses portes aux caméras de télévision de TVA à son ouverture. Il s'agit d'une deuxième perquisition en quelques mois dans un commerce de vente prétendument légale de cannabis, à Québec, après la boutique Weeds à la fin du mois d'aout.

La clinique la Croix verte se présente cependant davantage comme une clinique de traitement employant, entre autres, des infirmières et des nutritionnistes.

Un bilan de la perquisition de la police suivra plus tard dans la journée.

Plus de détails à venir...