L'emballeur Xavier Roy voulait son dossier d'employé

(Québec) Le jeune emballeur Xavier Roy s'est présenté armé et déguisé au IGA de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 12 juin 2015 pour faire peur aux employés et récupérer son dossier d'employé.

Vêtu d'un veston noir et d'une chemise rose, l'accusé âgé de 19 ans a pris la barre des témoins lundi matin pour expliquer le contexte dans lequel il a poignardé à la tête deux ex-collègues.

Xavier Roy affirme qu'il appréciait beaucoup son emploi lorsqu'il a commencé, à l'âge de 15 ans et demi. Il aimait aider les personnes âgées, renseigner les clients et avait à coeur, dit-il, « de représenter IGA d'une façon convenable ».

En septembre 2014, le jeune homme a subi une commotion cérébrale en se cognant sur une plaque métallique de la gobeuse à cannettes. Le médecin l'a arrêté de travailler pour 10 jours.

À son retour, il commence à subir les insultes du gendre de la superviseuse, qui le traite de « profiteur du système », de « tapette ». D'autres employés embarquent dans le concert de quolibets.

Un jour, son harceleur le frôle avec sa voiture dans le stationnement et lui fait le doigt d'honneur.

« Je prenais mon trou, je faisais mes petites affaires et je n'en tenais pas compte, témoigne Xavier Roy. Mais au fil du temps, ça rentre dans la tête pareil, même si tu fermes ton esprit et que tu ne l'écoutes pas. »

Xavier Roy se coince le pouce dans une porte métallique à la fin mai 2015. Il doit se débrouiller lui-même, dit-il pour trouver de la glace. Lorsqu'il demande son congé, sa superviseure refuse.

C'est à ce moment qu'il décide de démissionner et va porter son cv dans d'autres d'épicerie.

Le 11 juin, veille de l'agression, il retourne au IGA signer sa lettre de démission. Xavier Roy affirme qu'à ce moment, la superviseure lui annonce qu'en raison de la façon dont il a quitté son emploi, elle ne lui donnera jamais de bonnes références.

Le jeune homme, qui avait un très bon dossier d'employé jusque là, panique et se sent envahi par un sentiment d'injustice.

Le lendemain, il broie encore plus de noir et est convaincu qu'il ne pourra jamais se retrouver d'emploi.

Il se rend chez Canadian Tire et décide d'acheter couteau et pistolet à plombs pour faire peur à ses anciens collègues et récupérer son dossier d'employé, dit-il.

Il n'achète pas la bonbonne d'air comprimé nécessaire pour déclencher les projectiles, car, témoigne l'accusé, il n'avait pas l'intention de tuer ni de blesser personne.

Pourquoi, dans ce cas, avoir mis huit plombs dans le barillet, demande le procureur de la Couronne Me René Verret ? « Pour être plus crédible », répond l'accusé.

Xavier Roy se présente au IGA vers 20h40 et achète une bouteille d'eau. Il va ensuite se cacher dans une toilette des employés, à l'étage, où il enfile ses vêtements noirs.

À la fermeture, il sort et se rend au bureau des superviseurs. « Quand je suis rentré dans le bureau, j'ai perdu le contrôle, j'ai paniqué», témoigne Xavier Roy.

Il fait ouvrir un petit classeur à roulettes, mais n'y voit pas les dossiers d'employé.

Il poignarde le concierge puis un collègue emballeur. Des employés contre qui il n'avait aucune récrimination, précise-t-il. « Ce n'était pas moi, j'avais comme une force à l'intérieur de moi », explique-t-il, péniblement.

Xavier Roy avait commencé à fumer du cannabis en secondaire 5. Il affirme que sa dernière consommation remonte à une semaine avant le drame. En juin 2015, il ne prenait plus sa médication pour un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité.

Le procès devant jury se poursuit cet après-midi avec le témoignage de l'expert psychiatre de la défense, Dr Juan Carlos Negrete, spécialiste en toxicologie.