Sombre journée pour les motoneigistes au Québec

Sur le territoire de la ville de Québec, un accident impliquant un motoneigiste et un automobiliste a eu lieu samedi après-midi sur le boulevard Lloyd-Welch, dans l'arrondissement Beauport. Grièvement blessé, le motoneigiste a été aussitôt transporté à l'hôpital. Son décès a toutefois été confirmé au centre hospitalier.

Les enquêteurs et l'unité d'identité judiciaire du SPVQ tentent de comprendre les circonstances de l'accident. Le motoneigiste, qui circulait sur le sentier, avait un arrêt obligatoire à faire avant de traverser la voie. Au moment du drame, il suivait un ami qui avait traversé quelques secondes avant lui.

Un homme qui est arrivé sur les lieux quelques minutes après l'arrivée des ambulanciers a témoigné que le motoneigiste était sur le point de rentrer chez lui.

«L'alcool n'est pas en jeu ni rien de criminel», a également spécifié le lieutenant Dufour.

L'automobiliste a été transporté à un centre hospitalier pour traiter un choc nerveux, mais il a obtenu son congé de l'hôpital samedi en soirée.

Ailleurs en province

Plus tard en journée, un homme a perdu la vie alors qu'il circulait sur un sentier qui longe la route 116 entre les villages de Dosquet et de Saint-Agapit, dans Chaudières-Appalaches. Le motoneigiste aurait fait une sortie de sentier, puis son véhicule aurait percuté un arbre, a indiqué au Soleil la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton.

Un adolescent de 14 ans se trouve aussi entre la vie et la mort après un accident de motoneige survenu samedi soir, à Sainte-Béatrix, dans Lanaudière.

L'adolescent, qui circulait à motoneige sur le lac Cloutier, n'aurait pas aperçu une île. Il a alors frappé des rochers et a été éjecté de son véhicule. Le brouilllard et la vitesse pourraient être en cause dans cet accident. Avec La Presse canadienne