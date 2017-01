Un chevreuil téméraire cause un accident sur Henri-IV

Vers 13h dimanche, la Sûreté du Québec (SQ) est intervenue alors qu'une voiture s'est retrouvée sur le toit après avoir été emboutie par un véhicule qui la suivait. La porte-parole de la SQ, Ann Mathieu, explique que la conductrice a réduit considérablement sa vitesse pour éviter l'animal qui s'approchait de la chaussée. À ce moment, la camionnette qui suivait n'a pu éviter l'impact. La voiture de la conductrice a heurté de plein fouet le chevreuil avant de se retrouver les quatre roues en l'air.

Plus de peur que de mal, alors qu'aucun des automobilistes n'a été gravement blessé. À l'arrivée des ambulanciers, cependant, la conductrice dont le véhicule a embouti l'animal n'était plus sur les lieux de l'accident. C'est un citoyen qui circulait sur l'autoroute qui aurait lui-même transporté la conductrice, a rapporté Mme Mathieu.

Quant au pauvre animal, il a dû être abattu par un agent de la paix.