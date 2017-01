Intervenante sociale accusée de vol: report de la cause au 13 février

(Percé) La suite des procédures pour Nadia Dupuis, l'intervenante sociale accusée d'avoir volé des milliers de dollars à sa patiente de 80 ans, sera décidée le 13 février au palais de justice de Percé. L'accusée aurait dérobé «plus de 5000 $» en 2015 et en 2016, indique l'acte d'accusation.

Mme Dupuis n'est pas travailleuse sociale comme nous l'avons indiqué mercredi, mais plutôt technicienne en travail social. Comme elle n'est pas membre de l'Ordre des travailleurs sociaux, «on n'a aucune autorité pour la sanctionner, seul l'employeur a cette autorité», précise le syndic adjoint de l'Ordre, Cristian Gagnon. L'accusée n'est plus à l'emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, pour qui elle travaillait au moment des faits allégués.