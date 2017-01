Baisse des collisions mortelles sur le territoire de la SQ

Un bilan routier provisoire révèle que 240 collisions mortelles y sont survenues l'an dernier, comparativement à 244 en 2015. Selon le corps policier, on a enregistré une diminution de 1,6 pour cent des collisions mortelles. Le nombre de décès a quant à lui baissé de cinq pour cent pour se situer à 260.

La SQ a notamment observé une baisse du nombre de victimes de la route âgées de 16 à 24 ans. Dans ce groupe d'âge, on est passé de 43 victimes en 2015 à 40 en 2016. Il s'agit du nombre le plus bas enregistré au cours des cinq dernières années.

La vitesse excessive et la conduite dangereuse demeurent en tête des causes les plus fréquentes de collisions mortelles. Ainsi, 83 collisions mortelles ont été attribuables à des comportements téméraires, soit 35 pour cent du total des collisions mortelles survenues au cours de la dernière année.

La capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la fatigue a été responsable de 19 pour cent des collisions mortelles. Selon la SQ, ce sont 45 collisions mortelles dans lesquelles les pertes de vie auraient été facilement évitables.

Le port de la ceinture de sécurité a aussi été omis par 46 victimes. Cela représente 18 pour cent des personnes ayant perdu la vie lors de collisions routières.

Parmi les victimes de collisions mortelles, les motocyclistes demeurent surreprésentés. Alors que ces usagers représentent un faible pourcentage des détenteurs de permis, ils ont été impliqués dans 16,3 pour cent des collisions mortelles l'an dernier. Au total, 39 collisions mortelles ont été enregistrées parmi les motocyclistes, comparativement à 41 l'année précédente. La Sûreté du Québec entend poursuivre ses interventions afin de freiner cette tendance.